Visite d’amitié et de coopération : Le président Bassirou Diomaye Faye en terre malienne

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye est arrivé ce jeudi à Bamako dans le cadre d’une visite de travail et d'amitié destinée à renforcer les relations de coopération bilatérale entre le Sénégal et le Mali. À son arrivée à l'Aéroport international Modibo Keïta-Sénou, le chef de l’État a été chaleureusement accueilli par son homologue malien Colonel Assimi Goita, président de la transition avec les honneurs militaires.







Au cours de leurs entretiens, les deux Chefs d’État ont passé en revue la coopération bilatérale entre les deux pays et discuté de questions d’intégration dans la sous-région ouest-africaine.