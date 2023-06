Violences politiques: Mamadou Lamine Loum, Abdoul Mbaye et Aminata Touré écrivent au président Macky Sall et l'invitent à confirmer sa non participation à la présidentielle de 2024.

Dans une lettre portant la signature de trois anciens premiers ministres et adressée au Président Macky Sall, Mamadou Lamine Loum, Abdoul Mbaye et Aminata Touré déplorent le " mutisme prolongé de ce dernier quant à ses réelles intentions qui ne manque pas d'attirer un climat de forte tension et d'inquiétude générale propice à de graves tensions sociales".



Les trois anciens premiers ministres d'exhorter le président Macky Sall de " confirmer ses propos antérieurs selon lesquels vos n'êtes pas candidat à la présidentielle de 2024". Et en s'engageant à " organiser des élections inclusive, libres et transparentes"...



Avant de terminer, ils ont tenu à lui rappeler ceci. " Vous avez la responsabilité historique de préserver l'héritage de démocratie et de paix du Sénégal"...