Violences politiques : Le mouvement des sages de Benno/Pikine condamne et appelle la jeunesse à la responsabilité

Au lendemain des actes de vandalisme que certains ont orchestré dans certaines localités de Dakar et environs, plusieurs dégâts ont été enregistrés. Ces dégâts qui ont suivi le procès mettant aux prises Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko, ont poussé les sages de la mouvance au niveau de Pikine, d'interpeller la jeunesse : « nous sommes à un tournant décisif de notre développement. Dans ce pays, il faut que la relève puisse prendre son destin en main. Cette relève, c’est la jeunesse qui ne doit pas se laisser emporter par des acteurs politiques animés par leurs intérêts crypto personnels », déclare Amadou Gaye, doyen de l’Alliance pour la république à Pikine qui se trouvait avec ses camarades autour des sages dans l’enceinte du complexe culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine.



Se prononçant sur les actes de l’opposition, le porte-parole des sages de la mouvance à Pikine se désole du niveau de maturité de ceux qui veulent aujourd’hui, prendre les rênes du pouvoir. D’après le septuagénaire, « le pouvoir ne s’obtient pas par la manipulation, la calomnie, et les contrevérités. La dualité a toujours existé et Macky Sall est prêt devant n’importe quelle opposition. Mais au Sénégal, nous avons une opposition irresponsable et malhonnête », estime le coordonnateur des sages qui appelle ses compagnons à resserrer les rangs pour préserver les acquis démocratiques.