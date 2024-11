Violences et sabotage contre les caravanes- Le MINT s’offusque, menace et invite à être informé des itinéraires.

Face à la vague de violences et sabotages enregistrés à l’encontre des caravanes et d’autres activités organisées par des listes concurrentes depuis que la campagne électorale a démarré , le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a tenu à mettre en garde « les éventuels contrevenants à l’arrêté n°026507 du 22 octobre 2024 interdisant le port d’armes de toutes catégories et de matières explosives, du 17 octobre au 17 décembre 2024 » non sans manquer de marteler « que des instructions fermes ont été données aux forces de sécurité pour fouiller systématiquement les personnes et les cortèges considérés comme suspects ». Le ministère de rappeler que « la découverte de toute arme, par nature ou par destination, entrainera l’application des sanctions prévues par la loi ».



Conscient qu’il faut aller plus loin en prenant les devants pour mieux assurer l’ordre et la sécurité, le MINT demande aux partis politiques, aux coalitions de partis politiques légalement constitués et aux entités regroupant des personnes indépendantes, « de communiquer aux autorités administratives concernées, au plus tard la veille de leur déplacement, l’itinéraire et les horaires de passage de leurs cortèges ».



Réagissant à travers un communiqué parvenu à DakarActu, Jean-Baptiste Tine « en appelle au sens des responsabilités de tous les acteurs pour la poursuite de la campagne électorale dans un climat de paix et de sérénité ».