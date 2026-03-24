Convocation à la DIC / Serigne Modou Bara Dolly Mbacké libre, reçoit l’appel de Macky et dénonce des « gens tapis dans l’ombre »


Convocation à la DIC / Serigne Modou Bara Dolly Mbacké libre, reçoit l’appel de Macky et dénonce des « gens tapis dans l’ombre »
Convoqué par la Division des Investigations Criminelles dans le cadre d’une affaire d’escroquerie portant sur le foncier, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké est sorti libre de son audition. À  sa sortie, il a affirmé respecter la justice de son pays tout en dénonçant des manœuvres qu’il estime suspectes.

« Ce problème pour lequel j’ai été convoqué a été résolu depuis 2008. Cela fait 18 ans », a-t-il déclaré à la presse, avant d’ajouter : « Je sens que des gens sont tapis dans l’ombre et derrière la dame. »

Serigne Modou Bara Dolly Mbacké a par ailleurs tenu à saluer le Président de la République, qui l’a joint par téléphone alors qu’il s’apprêtait à être entendu par les enquêteurs. Il a également remercié ses avocats, Mes El Hadj Diouf, Omar Youm, ainsi que son jeune frère Cheikh Abdou Dolly.

Prenant la parole, Me El Hadj Diouf a qualifié cette affaire de « faux problème », soulignant qu’elle est « prescrite depuis belle lurette ». « Mon client n’a volé personne, n’a truandé personne », a martelé l’avocat, ajoutant que cette convocation relevait d’une « farce politique de mauvais goût ».

Rappelons que le chef religieux, il y a 18 ans, avait aidé des étrangers à acquérir des terrains et avait reçu une somme de 8 millions de francs à titre d’indemnités de courtage. Par la suite, ces derniers ont abandonné les parcelles pour convenances personnelles. La dame qui l’avait associé à l’affaire est revenue quelques mois plus tard lui demander de restituer l’argent. Ce qu’il refusa d’abord avant d’obtempérer avec l’aide du défunt milliardaire Serigne Kader Mbacké.
Autres articles
Mardi 24 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
An 2 du régime Pastef : Ambition politique réelle pour l'éducation mais traduction incomplète sur le terrain, selon Cheikh Mbow (Cosydep)

An 2 du régime Pastef : Ambition politique réelle pour l'éducation mais traduction incomplète sur le terrain, selon Cheikh Mbow (Cosydep) - 24/03/2026

Le Sénégal lance e-senegal.sn: Ce portail unique de services administratifs en ligne

Le Sénégal lance e-senegal.sn: Ce portail unique de services administratifs en ligne - 24/03/2026

Entre dettes opaques et résolution de soutien : Quand Thierno Alassane Sall met l’Assemblée nationale devant ses responsabilités

Entre dettes opaques et résolution de soutien : Quand Thierno Alassane Sall met l’Assemblée nationale devant ses responsabilités - 24/03/2026

L’ombre du prédateur pédocriminel : 16 ans de dérives sexuelles au Sénégal avant la chute de Pierre Robert

L’ombre du prédateur pédocriminel : 16 ans de dérives sexuelles au Sénégal avant la chute de Pierre Robert - 24/03/2026

Swaps opaques ou silence budgétaire sur les 432 milliards « dans l’ombre »: Les interpellations de Abdou Mbow

Swaps opaques ou silence budgétaire sur les 432 milliards « dans l’ombre »: Les interpellations de Abdou Mbow - 24/03/2026

66e anniversaire de l’indépendance : Guédiawaye va accueillir le défilé de Dakar

66e anniversaire de l’indépendance : Guédiawaye va accueillir le défilé de Dakar - 23/03/2026

Dette: Le Sénégal a mobilisé 650 millions d'euros d'emprunts non divulgués afin d'éviter le défaut de paiement (Financial Times)

Dette: Le Sénégal a mobilisé 650 millions d'euros d'emprunts non divulgués afin d'éviter le défaut de paiement (Financial Times) - 23/03/2026

Trump annonce de

Trump annonce de "très bonnes" négociations de cessez-le-feu avec l'Iran - 23/03/2026

Saint-Louis : profanation de tombe, entre choc collectif et drame psychiatrique

Saint-Louis : profanation de tombe, entre choc collectif et drame psychiatrique - 23/03/2026

Affaire pape cheikh Diallo et cie : 46 arrestations,l’étau judiciaire se resserre…l’affaire aux mille tentacules qui fait trembler les “fiancés

Affaire pape cheikh Diallo et cie : 46 arrestations,l’étau judiciaire se resserre…l’affaire aux mille tentacules qui fait trembler les “fiancés - 23/03/2026

Nécrologie : L’ancien député Alé Lô est décédé ce dimanche

Nécrologie : L’ancien député Alé Lô est décédé ce dimanche - 22/03/2026

Durcissement de la loi réprimant l'homosexualité : La Wallonie suspend sa coopération climatique avec le Sénégal

Durcissement de la loi réprimant l'homosexualité : La Wallonie suspend sa coopération climatique avec le Sénégal - 22/03/2026

SÉRIE A- Cômo écrase Pise, Diao signe son retour en force avec 1 fort joli but .

SÉRIE A- Cômo écrase Pise, Diao signe son retour en force avec 1 fort joli but . - 22/03/2026

Rappel à Dieu de Chérif Beuh Aïdara dans un accident tragique sur la route de Guéoul

Rappel à Dieu de Chérif Beuh Aïdara dans un accident tragique sur la route de Guéoul - 22/03/2026

Prière de l’Aïd à Yoff : un sermon de l’imam Mame Libasse Thiaw Laye relance le débat sur homosexualité et santé publique

Prière de l’Aïd à Yoff : un sermon de l’imam Mame Libasse Thiaw Laye relance le débat sur homosexualité et santé publique - 21/03/2026

Papa Djibril Fall accable le régime : « Ce gouvernement a atteint son seuil de compétence depuis longtemps »

Papa Djibril Fall accable le régime : « Ce gouvernement a atteint son seuil de compétence depuis longtemps » - 21/03/2026

El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale: « Il ne faut jamais souhaiter une rupture au sommet de l’Etat… »

El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale: « Il ne faut jamais souhaiter une rupture au sommet de l’Etat… » - 21/03/2026

TOUBA - Serigne Mountakha appelle à maintenir l’élan spirituel après le Ramadan

TOUBA - Serigne Mountakha appelle à maintenir l’élan spirituel après le Ramadan - 21/03/2026

Korité 2026 : Imam Moussa Samb appelle à la cohésion sociale et à une meilleure éducation des enfants

Korité 2026 : Imam Moussa Samb appelle à la cohésion sociale et à une meilleure éducation des enfants - 21/03/2026

Ousmane Sonko sur la reddition des comptes : « La stratégie politique ne doit pas servir à protéger ceux qui ont dilapidé les ressources du Sénégal »

Ousmane Sonko sur la reddition des comptes : « La stratégie politique ne doit pas servir à protéger ceux qui ont dilapidé les ressources du Sénégal » - 21/03/2026

Korité- Grande Mosquée de Dakar : Bassirou Diomaye Faye salue la solidarité nationale et rend hommage aux soldats tombés en Casamance

Korité- Grande Mosquée de Dakar : Bassirou Diomaye Faye salue la solidarité nationale et rend hommage aux soldats tombés en Casamance - 21/03/2026

[🛑DIRECT / Korite 2026 ] Grande Mosquée de Massalikul Jinaan - Suiviez la prière de Eïd al-Fitr 2026

[🛑DIRECT / Korite 2026 ] Grande Mosquée de Massalikul Jinaan - Suiviez la prière de Eïd al-Fitr 2026 - 21/03/2026

Les Etats-Unis envisagent de

Les Etats-Unis envisagent de "réduire graduellement" leurs opérations militaires en Iran (Trump) - 20/03/2026

Starlink au Sénégal : vers la fin du débit de 400 Mbit/s à 30 000 FCFA par mois ?

Starlink au Sénégal : vers la fin du débit de 400 Mbit/s à 30 000 FCFA par mois ? - 20/03/2026

Yassine Fall s’insurge après la décision choc de la CAF retirant la CAN 2025 au Sénégal au profit du Maroc

Yassine Fall s’insurge après la décision choc de la CAF retirant la CAN 2025 au Sénégal au profit du Maroc - 20/03/2026

Une étoile au lieu de deux : La polémique du maillot des Lions enflamme la toile

Une étoile au lieu de deux : La polémique du maillot des Lions enflamme la toile - 20/03/2026

Priére de Korité à la Mosquée Rawane Mbaye : des fidèles massivement mobilisés dans la ferveur, un vibrant appel à la paix et à l’unité lancé

Priére de Korité à la Mosquée Rawane Mbaye : des fidèles massivement mobilisés dans la ferveur, un vibrant appel à la paix et à l’unité lancé - 20/03/2026

Eid El Fitr à Mermoz : un message puissant d’unité et de foi lancé par l’Imam El Hadj Ravane M’Baye

Eid El Fitr à Mermoz : un message puissant d’unité et de foi lancé par l’Imam El Hadj Ravane M’Baye - 20/03/2026

Priere Aid El Fitr à la Mosquée Omarienne : Imam Thierno Seydou Mountaga Tall évoque la situation dans les universités

Priere Aid El Fitr à la Mosquée Omarienne : Imam Thierno Seydou Mountaga Tall évoque la situation dans les universités - 20/03/2026

Korité-Priére à la Mosquée Omarienne: l'Imam Thierno Seydou Mountaga Tall lance un appel fort à la tolérance et à l’éducation

Korité-Priére à la Mosquée Omarienne: l'Imam Thierno Seydou Mountaga Tall lance un appel fort à la tolérance et à l’éducation - 20/03/2026

RSS Syndication