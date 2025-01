Violence lors des matchs "Navétanes" : Le PR demande au ministre des Sports de procéder à des réformes...

Les tournois de football "Navétanes" sont devenus, ces dernières années, des sources récurrentes de violences. À Dakar et dans plusieurs localités du pays, les compétitions Navétanes ont été suspendues par les autorités compétentes jusqu'à nouvel ordre, en raison des incidents tragiques qui s'y produisent. Ce constat a été partagé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 janvier 2025, a demandé au ministre des Sports d'engager des concertations avec les parties prenantes.



Ainsi, comme le souligne le communiqué, "les compétitions Navétanes sont l'une des principales sources de troubles à l'ordre public, provoquant des incidents violents et tragiques dans plusieurs localités du Sénégal. À ce sujet, le chef de l'État a demandé au ministre chargé des Sports d'engager des concertations avec toutes les parties prenantes, en vue de mieux maîtriser le calendrier des compétitions et, surtout, de procéder à une réforme du mouvement Navétanes afin de l'ancrer dans le développement du civisme et la promotion d'une citoyenneté constructive."