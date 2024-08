Violence conjugale : Pour une histoire de gifle, une femme de 70 ans traîne son mari au tribunal…

M. Sall, un commerçant de 76 ans, et sa femme F. Wade, âgée de 70 ans, ont étalé leur linge sale devant la justice du tribunal d'instance de Thiès. Après 40 ans de mariage, l'époux polygame a porté une gifle à sa première épouse. Celle-ci, se disant violentée depuis qu'il a pris d'autres femmes, a alors appelé son jeune frère pour la secourir, empirant ainsi la situation.

Venu s'enquérir de la situation, le beau-frère M. Wade, âgé de plus de 60 ans, a également été violenté par M. Sall qui lui a porté des coups de poing au visage. Gravement blessé, M. Wade a dû être conduit à l'hôpital. De son côté, M. Sall a porté plainte contre son beau-frère pour violences et voies de fait. Devant le tribunal, M. Sall a reconnu avoir frappé son épouse, mais a affirmé que c'était M. Wade qui l'avait attaqué chez lui. Ce dernier a déclaré être simplement venu voir sa sœur suite à son appel, se sentant menacée par l'attitude de son mari.

La plaignante a expliqué au juge que depuis des années, son mari la violentait et l'injuriait, la privant de paix. "On a fait plus de 40 ans de mariage, mais je n'en peux plus. Je demande le divorce. Dites-lui de me libérer parce que je ne veux plus de ce mariage", a-t-elle plaidé dans les colonnes de l’Observateur, soutenue par leur fils qui a confirmé les dires de sa mère.