Violation des droits des usagers de l’autoroute à péage : Me Massokhna Kane indexe l’attitude des sénégalais

« Sos consommateurs » a introduit un recours contre l’arrêté de Police qui réglemente l’autoroute à péage et son fonctionnement et qui a introduit des obligations qui violent les droits des consommateurs et des violations de la légalité des sanctions. L’information a été donnée par son Président Me Massokhna Kane qui a cependant déploré le fait que « le Sénégalais ne se défend pas, et se borne à rouspéter » après des violations manifestes. Ce qui plombe même l’action des associations de consommateurs a-t-il laissé entendre « et c’est décourageant ».