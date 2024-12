Viol d’un adolescent sur sa cousine et les tentatives de la maman de la victime restées vaines

Au terme de sa garde à vue, il a été déféré vendredi au parquet de Pikine-Guédiawaye pour viol. Dans un premier temps, l’accusé réfute cette thèse mais finit par passer aux aveux.Au terme de sa garde à vue, il a été déféré vendredi au parquet de Pikine-Guédiawaye pour viol.

Un adolescent âgé de 15 ans s’est retrouvé, le vendredi dernier, au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Pour motif, le jeune D. Kassé a violé sa cousine nommée A.M Gassama le jour du combat entre Modou Lo et Siteu. Selon le journal, « l’Observateur », les faits se sont passés à Darou Salam 6, plus précisément à Yeumbeul. Du reste, la mère de la victime a tenté d’étouffer le viol de sa fillette de 7 ans par son cousin de 15 ans, mais cette tentative est restée vaine.Selon les confidences relayées dans le journal, la maman a agi de la sorte sous prétexte de préserver son mariage et l’équilibre de la famille de son mari.Revenant sur l’agression sexuelle, la fille a été retrouvée par sa mère avec la culotte et les jambes tachetées de sang et pleurant à chaudes larmes. De retour tard à la maison, à la tombée de la nuit du dimanche 24 novembre, la maman s’est dépêchée pour conduire sa fille au poste de santé sans écouter la version de la victime.Sur place, le médecin en chef recommande à la maman de l’enfant d’aller porter l’affaire à la police avant de revenir avec une réquisition. Se rendant compte que cette affaire peut prendre une tournure judiciaire, cette dernière se concerte avec son mari et les autres membres de sa belle-famille et le feu vert lui est donné de revenir avec l’enfant à la maison.Alertés par la clameur publique, les services de l’Aemo (Assistance des enfants en milieu ouvert)ont eux même informé la police de Yeumbeul -Comico. Sous la directive du commissaire Cheikh Tidiane Diallo, les enquêteurs sont se rendus dans la maison tout en interpellant le mis en cause. C’est ainsi qu’ils ont remis une réquisition médicale à la mère de la victime reconduite chez le gynécologue qui a relevé des déchirures hyménales récentes et une perte de sang abondante. Selon la fillette, c’est en l’absence de sa mère qu’elle s’est retrouvée seule avec son cousin dans une maison familiale vide. C’est au moment de regarder ensemble des vidéos Tik Tok que son cousin D. Kassé a commencé les caresses. Ne pouvant rien faire contre lui, les attouchements deviennent de plus en plus insistants. Par conséquent, elle a poussé un cri de douleur pour s’échapper de l’agression mais elle s’est mise à saigner abondamment.