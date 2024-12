Viol, attouchements sexuels … Sur une fille âgée de 13 ans : Le vieux L. Diallo encourt 10 ans de réclusion criminelle.

Reconnu coupable pour attouchements sexuels, viol, détournement de mineure contre une amie de sa fille, âgée de 13 ans, le vieux L. Diallo risque 10 ans de réclusion criminelle. Âgé de 59 ans, le sieur Diallo a été attrait, hier, devant la chambre par la dénommée F.B. Diallo. Selon l’observateur dans son édition du jour, les faits se sont déroulés au courant de l’année 2020 et 2022.



En effet, tout a débuté par des caresses et des attouchements. D’après les révélations faites par nos confrères, le vieux a décidé un jour de passer à l’acte. Pour dérouler son plan en marche, il profitait de la visite de la mineure F. B Diallo chez lui pour des séances de jambes à l’air. Pour la victime, cela s’est passé à maintes reprises, car le vieux l’obligeait à des relations sexuelles en contrepartie de quelques pièces de monnaie. Des faits que l’accusé a battus en brèche, mais qui risquent de lui coûter 10 ans de réclusion criminelle.



À vrai dire, F.B. Diallo vit chez sa grand-mère, à quelques encablures de la maison de L. Diallo. La même source renseigne que la mineure, qui fréquente la même école et le « Daara » que l’une des filles de l’accusé, passait le plus clair de son temps chez eux. C’est sur ses entrefaites qu’elle s’est rendue un jour chez l’accusé pour acheter des fruits (Oranges). Alors que sa femme était absente, le vieux l’a vendu des fruits. Puis, l’a conduite dans l’une des chambres de ses filles et est passée aux préliminaires. Et à force d’y retourner chaque fois, le vieux passa à l’acte sexuel. « Je retournais chez lui à chaque fois sans savoir pourquoi. Je le retrouvais seul vers 15 ou 16 h et il en profitait toujours pour me violer », a-t-elle affirmé. Son calvaire dura 2 ans mais cuisiné par sa mère qui avait fait le constat du changement morphologique de sa fille, elle décida de lui raconter tout un jour. Raison pour laquelle, elle l’a emmené chez le gynécologue qui a attesté une déchirure ancienne de l’hymen.



La partie civile a réclamé 10 millions pour la réparation du préjudice, contrairement au procureur qui a requis 10 ans de réclusion criminelle contre l’accusé.

Le délibéré est fixé pour le 17 décembre prochain