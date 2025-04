Amadou Ba dresse un portrait fouillé de Wade : Un homme de vision, de convictions et de réformes qui a marqué l'histoire du Sénégal

Lors de la cérémonie de lancement du livre de Madiambal Diagne consacré à la vie et à la carrière politique de Me Abdoulaye Wade, l'ancien Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, a partagé un témoignage émouvant et approfondi sur l'ex-président. Cette action a été réalisée en présence d'un grand nombre de personnalités politiques, anciennes et actuelles, y compris celles de l'ancien régime de Wade et plusieurs figures des gouvernements antérieurs, comme Mayoro Faye du PDS, Abdoulaye Diouf Sarr, Habib Sy, Ismaïla Madior Fall, Modou Diagne Fada et bien plus encore.

Tout en admettant l'influence de Wade sur sa génération, Amadou Ba a dressé un tableau captivant de l'homme, alliant admiration et déférence pour un président dont la politique a largement modelé le Sénégal. Il a mis en lumière des éléments méconnus de la trajectoire du chef de l'alternance, y compris son engagement dans des réformes économiques et fiscales d'importance cruciale.

L'ex-Premier ministre a expliqué comment il a été désigné comme directeur général des impôts et des domaines par Wade sans l'avoir jamais rencontré avant. Selon Amadou Ba, une confiance apparemment sans bornes a été essentielle pour mettre en œuvre certaines réformes d'importance, telles que la réforme fiscale au Sénégal.

« Le président Wade m'a laissé une autonomie complète », a-t-il dévoilé, mettant en évidence comment ce dernier lui avait attribué des tâches essentielles, telles que la présentation de la stratégie fiscale du Sénégal lors d'une conférence internationale en 2007. « Wade m'a contacté pour me recevoir au Palais et m'informer de son soutien indéfectible après cette présentation, sans même avoir eu l'occasion de le rencontrer personnellement », a-t-il souligné. Il a insisté sur le fait que l'ancien président savait s'entourer d'individus compétents et leur offrait la liberté complète pour agir.

Amadou Ba a aussi souligné l'engagement de Wade en faveur de la protection des biens publics et de la souveraineté du pays. En parlant de leur collaboration sur la réforme foncière, le démantèlement des bases militaires françaises et les discussions qui ont abouti à la restitution par le Sénégal d'infrastructures stratégiques, il a dépeint un homme solide dans ses croyances et résolu à protéger les intérêts nationaux.

« Il a insisté pour que l'ensemble du patrimoine national soit restitué à l'État sénégalais », a commenté Amadou Ba, en précisant que cette résolution avait été adoptée dans une conjoncture particulièrement complexe, caractérisée par une intense pression de la communauté internationale. Ces gestes de souveraineté ne se limitent pas à être des actions politiques, ils témoignent également de la stratégie de Wade pour un Sénégal puissant et autonome.

L'ancien Premier ministre a mis l'accent sur le fait que les réformes de Wade, en particulier dans les domaines de l'infrastructure et de l'économie, ont servi d'inspiration à l'actuel Plan Sénégal Émergent (PSE). Il considère que la politique de Wade a ouvert la voie à un changement de paradigme, spécifiquement dans l'emploi des ressources publiques pour subventionner le développement du pays, un modèle qu'a adopté avec ferveur son successeur, Macky Sall.

Toutefois, au-delà des mesures politiques et des réformes, Amadou Ba a également abordé l'aspect humain de Wade. Il m'a toujours accordé une audience, sans besoin de rendez-vous préalable, à n'importe quel moment, lorsque je devais aborder des sujets urgents. « Ce lien de confiance que nous partageons témoigne de l'homme qu'il était : un homme dévoué à l'État, un homme républicain », a-t-il terminé.