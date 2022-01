Ville de Pikine : Abdoulaye Timbo confirmé pour un second mandat consécutif

Malgré les contestations du candidat de la coalition Wallu Sénégal qui avait même jubilé à travers une caravane, Abdoulaye Timbo de la coalition BBY, a été reconduit officiellement avec 48.242 voix avec 18 sièges de conseillers municipaux. La coalition Wallu Sénégal vient en deuxième position avec 46.336 et 17 sièges et la coalition Guem Sa Bop 27.444.



La commission départementale de recensement des votes a ainsi donné la victoire au responsable politique de Pikine, Abdoulaye Timbo va donc diriger la ville de Pikine pour un second mandat pour continuer son œuvre entamée depuis 2014...