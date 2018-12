Verdict du Conseil constitutionnel sur son parrainage : Le candidat Mamadou Ndiaye renvoie la presse aux 07 sages

Vingt sixième candidat convoqué par le Conseil constitutionnel pour les vérification de ses parrainages, Mamadou Ndiaye n'a rien voulu dire à la presse par rapport au contenu de son entrevue avec les 7 sages. Il s'est juste dit satisfait du travail mené par lui et ses équipes pour avoir des parrainages.



Le reste, précise-t-il, est du ressort du Conseil constitutionnel. "Je me réserve de me prononcer par rapport à cela", a-t-il répondu à la question de savoir si son parrainage a été validé.



Quant à l'atmosphère dans laquelle s'est déroulé le processus de vérification, Mamadou Ndiaye fait savoir que "ça s'est fait dans les règles de l'art".