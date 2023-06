Vélingara : 2.352 candidats au BFEM et 6.798 au CFEE...1.134 candidats au cfee sans extrait de naissance...

Pour les examens de fin d'année qui auront lieu le 21 juin 2023 le département compte 6.798 candidats au Cfee tandis qu'il présentera 2.352 candidats au Bfem du 12 juillet prochain. Ainsi en prélude à ces examens, un CDD a été organisé ce jeudi 15 juin sous l'égide du préfet et des acteurs du secteur pour préparer ces derniers. Cela va permettre aux autorités de prendre toutes les dispositions pour permettre aux élèves de passer les examens dans de bonnes conditions.

Durant ce CDD a ressurgi la lancinante question de pièces d'état civil dont 1.133 candidats au Cfee ne disposent pas d'extrait de naissance.

À en croire l'inspecteur départemental de l’éducation, Déthioukh Samba, "il y’a un total de 2. 352 candidats dont 1.171 filles et 1.181 garçons et pour le Cfee. Cependant, nous avons 6.798 candidats pour le Bfem dont 3. 721 filles et 3.077 garçons."

Dans cette dynamique, il précise que "pour le Bfem, nous avons 33 centres contre 55 pour le Cfee. Ainsi, les surveillants sont mobilisés au nombre de 623 pour le Cfee et 231 pour le Bfem pour un bon déroulement de l'examen."

Quant à la problématique de l’État civil, l’Ief a indiqué que « 1.134 candidats au Cfee ne disposent pas d’extraits de naissance." Cependant, malgré tout, il précise que "conformément aux directives du MEN, ces candidats vont composer."

Au cours de ce CDD, les recommandations sont entre autres la disponibilité de la logistique pour l’acheminement des épreuves et des correcteurs, la sécurisation des centres.