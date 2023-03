Valorisation des déchets plastiques : Endeavour mining et Plastic Odyssey balisent la voie pour des opportunités d’affaires.

Le groupe Endeavour Mining dans sa nouvelle stratégie Environnementale, Sociale, Gouvernance, a retenu l’axe « vers le ZERO déchet plastique » pour le volet environnemental et souhaite développer des projets de réduction et de valorisation des déchets plastiques dans les pays abritant ses sites miniers en Afrique de l’Ouest. C’est dans ce cadre que la Fondation Endeavour, principal véhicule du groupe visant à mettre en œuvre les projets de développement durable du groupe au niveau régional et national, soutient l’initiative de Plastic Odyssey lors de son expédition au Sénégal prévu du 15 février au 15 mars 2023.

À l’occasion de l’escale dakaroise, une table ronde sous le thème de la « Valorisation des déchets plastiques au Sénégal ; opportunités d’affaires » s’est tenue, ce jeudi 02 mars sous la présidence du ministère des mines et de la géologie. L’objectif vise à s’inspirer davantage du processus de transformation des déchets plastiques pour pouvoir générer plus d’emplois, plus d’activités économiques et pouvoir avoir plus de retombées socio-économiques et plus important encore, mettre fin au fléau que constitue la pollution des déchets plastiques.

« C’est une urgence vitale que l’ensemble des communautés puisse converger vers des solutions qui pourront permettre d’aller vers un développement beaucoup plus durable », a déclaré le secrétaire général du ministère des mines et de la géologie, Ibrahima Guèye, qui prenait part à la table ronde.



Endeavour mining a décidé dans le cadre de sa stratégie de développement, de s’attaquer à la pollution des déchets plastiques dans les régions où le groupe opère. Il s’agit de réduire l’utilisation des plastiques en vue de leur élimination, travailler sur la valorisation à la fois sur ses sites miniers, mais aussi de travailler avec les communautés pour développer des projets de valorisation des déchets plastiques.



Plastic Odyssey est une expédition autour du monde pour trouver des solutions à la pollution plastique dans les océans. Son but est de mettre en place des micro entreprises de recyclage afin de réduire significativement la pollution par déchets plastiques. Plastic Odyssey a une trentaine d’escales prévue en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud Est. L’escale de Dakar du 15 février au 15 mars a permis de nouer des partenariats avec des entrepreneurs sénégalais et partenaires locaux pour monter des projets.



L’objectif du partenariat avec Plastic Odyssey est de promouvoir le renforcement des capacités dans le secteur de la valorisation des déchets plastiques au Sénégal, et de contribuer à la protection des océans de la contamination des déchets plastiques...