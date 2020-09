Vacances vertes : Mme le maire de Dakar engage les femmes pour reverdir Dakar.

Mme Soham El Wardini a procédé ce samedi au lancement des vacances vertes de Dakar. Elle engage les femmes à reverdir Dakar afin qu’elle retrouve son « Cap Vert » d’antan. Un objectif de 100.000 plants pour Dakar. Car selon elle, « Dakar est devenue une ville béton, où tout est construit. Les arbres ont été coupés pour être remplacés par des buildings. Nous n’avons plus ce Cap Vert. Il est temps de revenir à cette ville verte d’antan. »



Elle précise que « lorsque j’étais nommée maire de Dakar, j’avais dit que je ne voulais plus entendre parler de Dakar parmi les villes les plus sales au monde. Depuis lors, la ville de Dakar travaille dans ce sens. Notre objectif principal, c’est de rendre Dakar propre ». Sur ce, « il fallait désencombrer la ville, la nettoyer, mais aussi la reverdir », fait-elle savoir.