VIDEO : Victoire de Balla Gaye 2 sur décision arbitrale

Pour sa quatrième incursion à Fass, Balla Gaye 2 en est ressorti avec victoire, sur décision arbitrale, après trois succès en autant de sortie face à des poulains du champion Mbaye Guèye : Papa Sow, Mbaye Diouf et enfin Moustapha Guèye. Ayant le plus petit nombre d'avertissements (deux), l'enfant de Malifara s'est imposé face à Gris Bordeaux, ce samedi, au stade Léopold Sédar Senghor, après un combat intense.



Une victoire aux points qui était bien évidemment l'objectif du fils de Double Less, après deux défaites successives face à Bombardier et Eumeu Sène. Pour signer son retour, le lutteur Guédiawaye s'est montré aussi bagarreur que technicien, face au Tigre de Fass qui a écopé de trois avertissements.