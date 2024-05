Athlétisme : Le meeting international de Dakar obtient le statut "Silver", 100 athlètes de 17 pays attendus à Diamniadio

Cette année, le meeting international de la Ville de Dakar aura lieu le samedi 25 mai 2024 à l'annexe du stade du Président Abdoulaye Wade de Diamniadio (Dakar.) Selon le directeur du meeting, El Hadji Barra Thiam, ce meeting est une occasion pour les athlètes en quête de qualification de réaliser les minimas pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Pour cette édition 2024, plus d'une centaine d'athlètes de 17 nationalités différentes sont attendus sur la piste de l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Le meeting international de la Ville de Dakar, relancé par l'équipe du Colonel Sara Oualy (président de la fédération sénégalaise d'athlétisme), il y a trois ans avec le statut de Bronze, a passé cette année au statut de meeting Silver. Le directeur du meeting a expliqué via un communiqué, que leur objectif est d'atteindre le statut de meeting Gold dans les deux à trois prochaines années.

Au-delà de l'aspect sportif et financier, le meeting international de la ville de Dakar est aussi une occasion pour les athlètes étrangers de faire du tourisme et découvrir le Sénégal, ce qui est bénéfique pour le secteur hôtelier. Le directeur du meeting, El Hadji Barra Thiam, a aussi souligné la nécessité pour la fédération sénégalaise d'athlétisme de choisir une bonne date et de faire un très bon meeting avec des têtes d'affiche, afin de vendre la destination du Sénégal et faire en sorte que Dakar retrouve son label Diamond League World Athletics.

Pour information, un meeting « Gold » est un événement de très haut niveau, faisant partie des compétitions les plus prestigieuses au monde. Le statut « Gold » garantit également des conditions d'organisation et de diffusion médiatique de très haut niveau pour ces meetings. Le statut « Silver » est attribué par les fédérations internationales d'athlétisme à des meetings de haut niveau, mais qui n'ont pas encore le rayonnement et l'affluence des meetings Gold.