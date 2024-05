Eumeu Séne sur l'affaire Lac 2 : « Je suis allé le voir au tribunal... La prochaine fois qu'il évite de ...»

Le lutteur Lac de Guiers 2 est impliqué dans une affaire d'escroquerie au visa portant sur environ 20 millions de francs CFA. Arrêté depuis deux jours, il a reçu la visite de son confrère lutteur, Eumeu Sène, ce vendredi, au tribunal de Pikine/Guédiawaye.

Au sortir du tribunal, Eumeu Sène a réaffirmé sa solidarité envers Lac 2. « Nous sommes tous des êtres imparfaits et nul ne peut échapper à son destin. Lorsque j'ai appris la nouvelle concernant notre frère Lac de Guiers 2, j'ai spontanément décidé de venir le soutenir. Nous prions tous pour une issue heureuse pour qu'il retourne auprès de ses proches », a-t-il déclaré.

Bien qu'il n'ait pas voulu en dire davantage, le leader de l'écurie de lutte « Tay Shinger » est persuadé qu'il s'agit d'une épreuve. « Certes c'est quelqu'un de connu et de par sa notoriété il doit éviter de se retrouver dans certaines situations. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes parfois confrontés aux épreuves de la vie. À l'avenir, c'est à lui d'être plus vigilant. La prochaine fois qu'il évite de se retrouver dans ce genre de situations », conseille-t-il à son ami.

Par ailleurs, une somme de dix millions de FCFA a été débloquée ce jeudi par le groupe médiatique Dsport en guise de prêt pour aider le mis en cause à s'acquitter de sa dette. De son côté, Eumeu a tenu à rassurer les proches de Lac 2 en annonçant un soutien qu'il compte lui apporter. « Je l'ai vu au tribunal. On s'est parlé. J'ai trouvé un Lac de Guiers calme et serein. Il est conscient qu'il s'agit d'une épreuve. Je ne peux pas en dire davantage mais avec le président des lutteurs en activité, Gris Bordeaux, nous sommes en train de voir comment nous organiser pour le soutenir », a-t-il conclu.