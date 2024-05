Classement Forbes 2024 : CR7 explose tout, Sadio Mané dans le top 50 des plus grosses fortunes

Le classement Forbes des sportifs les plus riches en 2024 a été publié. Avec des revenus totaux estimés à 260 millions de dollars, le quintuple Ballon d’Or européen, Cristiano Ronaldo (39 ans) a établi un record absolu pour un joueur de football, le consacrant athlète le mieux payé au monde pour la quatrième fois de sa carrière. Cette performance de CR7 est largement due à son salaire annuel faramineux de 200 millions de dollars avec Al Nassr, un contrat qui semble être un investissement rentable pour le club saoudien.

Le golfeur espagnol Jon Rahm (29 ans) se classe deuxième avec 218 millions de dollars, suivi de Lionel Messi (3e, 135 millions) et de la star de la NBA LeBron James (4e, 128,2 millions). Giannis Antetokounmpo (29 ans) complète le top 5 avec 111 millions de dollars.

Juste derrière, on retrouve le footballeur français Kylian Mbappé (6e, 110 millions) et son ancien coéquipier Neymar (7e, 108 millions). Le Ballon d'Or Karim Benzema (36 ans, 106 millions) et Stephen Curry (36 ans, 102 millions) figurent également dans le top 10, de même que le joueur de NFL Lamar Jackson (100,5 millions).

Enfin, selon le magazine Forbes, l'international sénégalais Sadio Mané a généré 52 millions de dollars sur la période allant de mai 2023 à mai 2024, le classant 40e du classement. La star sénégalaise compte un peu plus de 31 milliards de FCFA !