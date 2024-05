Bundesliga : Le Bayer Leverkusen boucle sa saison en mode « invincible » et soulève le trophée !

Réalisant une saison historique, le Bayer Leverkusen a inscrit son nom dans les annales du football allemand. L'équipe a terminé la Bundesliga 2023-2024 en restant invaincue, avec un record impressionnant de 28 victoires et 6 matchs nuls. Leur victoire sur Augsburg (2-1) lors de la dernière journée, ce samedi, a couronné cette campagne exceptionnelle.



Cette série d'invincibilité s'étend sur 51 matchs toutes compétitions confondues, une première dans l'histoire du championnat allemand et même au niveau européen. C'est le fruit d'un travail remarquable mené par l'entraîneur Xabi Alonso, arrivé il y a un an et demi alors que le club était menacé de relégation. Sous la direction de l'ancien milieu de terrain espagnol, le Bayer Leverkusen a complètement redressé la barre.



L'équipe d’Alonso a enchaîné les performances de haut niveau pour finalement remporter le titre de champion de manière inédite. Mais la saison n'est pas encore terminée pour les Werkself. Ils auront l'opportunité de décrocher un doublé historique en disputant la finale de l'Europa League contre l'Atalanta le 22 mai à Dublin, puis celle de la Coupe d'Allemagne le 25 mai.