(VIDÉO) ILA'A TOUBA - Abdou Karim Sall et Cheikh Bass procèdent au lancement de la campagne de reboisement de 24 000 plants tout au long de l'autoroute.

C'est sous la présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre que le ministre de l'environnement Abdou Karim Sall a procédé samedi au lancement de la campagne de reboisement à Touba en compagnie de ses collègues des transports et des collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire devant le maire de Touba.



Au total, 24 000 plants seront disposés le long de l'autoroute Ila'a Touba dans les deux sens, plus précisément. 16 communes seront traversées.



Au nom de la solidarité gouvernementale, Omar Guèye et Oumar Youm feront intervenir certains de leurs services pour jouer leur partition pour la réussite du programme "le Pse vert" pour la reforestation du territoire national.



Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké, parlant au nom de la mairie et du maire Abdou Lahad Kâ exhortera tous les fidèles à s'engager dans l'initiative non sans requérir le concours des dahiras pour les opérations de plantation.