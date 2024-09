VÉLINGARA (Kolda) : Le mouvement NAFA et Demba Baldé soutiennent le PASTEF…

Le Mouvement NAFA et Demba Baldé de Vélingara soutiendront le PASTEF lors des prochaines législatives. Ainsi, après avoir consulté sa base et ses responsables, le mouvement a décidé d’accompagner la mouvance présidentielle. D'ailleurs, estime Demba Baldé, président du mouvement, ce soutien est inconditionnel et sans réserve.

À l’en croire, « cette décision s’inscrit dans notre volonté de promouvoir le « projet » de société ambitieux et inclusif qui vise à transformer durablement le Sénégal pour le bien-être de nos concitoyens. »

Dans la foulée, il précise que « le projet pastef » est centré sur le développement économique, la justice sociale, la souveraineté nationale afin de bâtir les enjeux essentiels pour notre pays. » À ce titre, « nous sommes convaincus que le décollage du Sénégal sur tous les plans repose sur une gouvernance transparente et orientée vers l’intérêt général. »