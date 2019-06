Urgent / Sénégal : Vaste mouvement dans la Douane, Issa Niang et Lamine Sarr quittent le Port.

La direction de la Douane sénégalaise vient d’opérer un important mouvement en son sein. Plusieurs Inspecteurs des Douanes ont été mutés lors d’un changement « équilibré » nous dit une source.

Tout ce qu’on peut dire en parcourant la liste des Inspecteurs, c’est que ceux qui étaient les plus en vue à savoir Amadou Lamine Sarr et Issa Niang ont quitté le Port de Dakar.

Lamine Sarr est affecté au Groupement polyvalent de recherche et de répression de la Fraude (GPRRF), qui est une unité de la Douane sénégalaise basée à Thiès et Issa Niang occupe désormais le Poste de chef section de contrôle différé de la Douane.