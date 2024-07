Université de Bambey- Sur 17 candidats présentés au CAMES 2024, l’institution fait passer 12 maîtres -assistants et 02 professeurs

L’Université Alioune Diop de Bambey s’est finalement bien comportée au CAMES 2024. Sur 17 candidats présentés par l’UAD, 12 ont été inscrits sur la Liste d’Aptitude aux Fonctions de Maître-Assistants (LAFMA) et 02 sur la Liste d'Aptitude aux Fonctions de Professeurs Titulaires (LAFPT), soit un taux de réussite de 82,35%. Des résultats satisfaisants dont se réjouira le Président du Conseil académique de l'Université, Recteur Ibrahima Faye.



La répartition des nouveaux promus a, d’ailleurs, fini de se faire sous le schéma suivant : UFR des Sciences Appliquées et Technologies de l'Information et de la Communication (SATIC) : un (01) Professeur titulaire et cinq (05) maîtres-assistants ; - UFR de Santé et de Développement Durable : Un (01) Professeur titulaire et quatre (04) Maîtres-assistants ; - UFR d’Economie, de Management et d’Ingénierie Juridique : Un (01) Maître-assistant ; - Institut Supérieur de Formation Agricole et Rural (ISFAR): deux (02) Maîtres-assistants.