Une panne informatique géante paralyse de nombreuses entreprises dans le monde

Une panne informatique paralyse vendredi de nombreuses entreprises partout dans le monde tandis que le géant de la tech américain Microsof, affecté, a affirmé prendre des "mesures d'atténuation" le temps de régler le problème.



Avions cloués au sol, files d'attente dans les aéroports, problème de télécommunication de la TV australienne ABC, Bourse de Londres perturbée: depuis quelques heures, le nombre d'entreprises faisant état de panne ou de perturbations se multiplie.



Dans un message intitulé "Dégradation du service", Microsoft indique que les utilisateurs "peuvent être dans l'incapacité d'accéder à diverses applications et services Microsoft 365".



Alors que la responsabilité de cette panne n'est pas encore clairement attribuée, Microsoft ajoute rester "mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l'impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé".



Selon Oleg Gorokhovsky, fondateur de la banque en ligne ukrainienne Monobank, la panne est "liée à une interaction entre l'antivirus Crowdstrike et Windows".



De nombreux aéroports ont déclaré être affectés par la panne, et notamment ceux de Zurich, Berlin, d'Amsterdam-Schipol et tous ceux d'Espagne, tandis que plusieurs compagnies aériennes ont fait état de problèmes: les américaines Delta, United et American Airlines, Air France, l'irlandaise Ryanair, ainsi que trois compagnies indiennes.



Un portera-parole de l'aéroport de Berlin, a annoncé la reprise partielle du trafic en milieu de matinée. Auraparavant, il avait annoncé "des retards dans l'enregistrement".



La compagnie aérienne néerlandaise KLM, membre du groupe Air France-KLM, a de son côté annoncé avoir dû suspendre "la majeure partie de ses opérations, la panne informatique "rendant impossible la gestion des vols".



- Hôpitaux touchés aux Pays-Bas -

Le gestionnaire des aéroports espagnols Aena, premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers, a fait état de possibles "retards" dans un message sur le réseau social X, soulignant que cet "incident technique mondial affecte principalement les points d'enregistrement et d'information des passagers".



En attendant que la panne soit réglé, le gestionnaire a indiqué effectuer certaines opérations "à l'aide de systèmes manuels", tout comme le transporteur indien à bas prix SpiceJet, qui est revenu à l'enregistrement et à l’embarquement manuels.



Selon l'agence de presse Press Trust of India, des passagers étaient "bloqués" dans la région côtière de Goa, zone prisée par les vacanciers, à cause d'un problème technique qui touche l'enregistrement.



Ryanair, de son côté, conseillait à "tous les passagers d'arriver à l'aéroport au moins trois heures avant l'heure de départ prévue".



A Beauvais, en France, d’où opèrent les compagnies à bas-coûts Ryanair et Wizz Air, les opérations se déroulent normalement, selon le tableau en direct des vols et arrivées sur le site internet de l'aéroport.



Plusieurs hôpitaux aux Pays-Bas ont indiqué être touchés par la panne, entraînant la fermeture d'un service d'urgences et le report d'opérations.



Le plus important opérateur ferroviaire britannique a, lui, évoqué de "potentielles annulations de dernière minute", les compagnies ne pouvant accéder à certains systèmes concernant les conducteurs.



"D'autres systèmes-clés, notamment nos plateformes d'information des clients en temps réel, sont également affectés", poursuit le message, incitant les passagers à se renseigner avant leur trajet.



Les Bourses mondiales reculaient vendredi face à un lot d'incertitudes économiques et politiques, mais aussi inquiètes à cause de cette panne qui a également empêché les indices des Bourses de Londres et Milan d'afficher leur taux de variation à leur heure habituelle d'ouverture à 07H00 GMT. Elles ont finalement commencé à coter avec une vingtaine de minutes de retard.



La Bourse de Londres reste cependant perturbée selon une note publiée sur son site internet: "le service d'information RNS est actuellement confronté à un problème technique mondial lié à une tierce partie, empêchant la publication des informations".