« Une légende, un patriote, un passionné de sciences et d'humanité" : Une nouvelle parution qui retrace la vie du Pr Souleymane Mboup.

La cérémonie de lancement de l'ouvrage intitulé " Professeur Souleymane Mboup : une légende, un patriote, un passionné de sciences et d'humanités" a eu lieu cet après-midi du Vendredi 07 Juillet à l'iressef-Diamniodio. L'ouvrage réalisé par Evalyne CHEVALIER et Pr Souleymane MBOUP retrace le parcours élogieux de ce dernier de son enfance jusqu'à toutes les réalisations pour servir à la jeune génération un modèle à suivre.



"Ce livre nous trace toute notre vie, toute notre éducation, tout notre chemin, tout notre parcours. Mais également, ce que nous avons pu démontrer. C'est en principe la foie, la bonne éducation, le travail, la performance. Mais aussi, c'est le fait d'être militant pour mettre en place des infrastructures que personne n'aurait jamais imaginer. De Pouvoir également, montrer qu'on a nos capacités parmi nous même de faire des choses qui sont reconnus mondialement de passer tout ça à la génération futur et comment nous s'y sommes retrouvés", a soutenu le président fondateur de l'Institut de Recherche en Santé Épidémiologique et de Formation (IRESSEF), Souleymane Mboup ens estimant que l'objectif est de laisser quelques choses d'assez originales. "IL y a beaucoup de biographie mais celle-là, si vous jettez un coup d'œil, on a essayé d'illustrer tout les aspects qui sont dans le livre par une iconographie", a fait savoir le chercheur en microbiologie.

Cet ouvrage conçu par les éditions feu de brousse disponible en version française est vendu à 10.000f l'un. Et la recette obtenue sera consacrée à la traduction anglaise du livre et au financement de la fondation Iressf.