Un tailleur pris dans ses fils : entre romance et tentatives d’avortement clandestin

La belle romance entre Daouda Sabaly et sa petite amie Aminata Sow a pris une tournure inattendue et tragique, les menant tous deux devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye pour tentative d’avortement clandestin. Âgé de 34 ans, le tailleur a voulu mettre fin à une grossesse non désirée par des moyens peu conventionnels, tout en se faisant passer pour un expert en médecines alternatives.



Tout commence lorsque Aminata, 28 ans, annonce à son compagnon qu’elle est enceinte. Daouda, qui ne se sent pas prêt à devenir père, propose alors à sa complice d’opter pour un avortement. Malheureusement pour eux, leur plan a vite fait de tomber à l’eau. Après avoir tenté un breuvage dilué à base de bleu de méthylène, sans succès, il choisit des comprimés abortifs, puis se tourne vers une décoction de plantes.



Leur aventure a pris un tournant dramatique lorsque Aminata, harcelée par son petit ami dans ses tentatives désespérées d’avorter, a décidé de porter plainte au poste de police de Wakhinane Nimzatt. Les enquêteurs, alertés par la situation préoccupante, ont ouvert une enquête qui a conduit à l’arrestation des deux amants malheureux.



Lors de leur jugement, le juge a évoqué les différentes étapes de l’enquête, face aux dénégations répétées des prévenus. Aminata, au début, avait avoué avoir consommé les potions proposées par Daouda, mais elle a ensuite tenté de revenir sur ses aveux, semant la confusion. Le procureur a fustigé l’attitude désinvolte du tailleur, soulignant que leurs actions étaient non seulement irresponsables, mais également dangereuses.



Le verdict est tombé : six mois de prison ferme pour chacun. L’Observateur souligne que cette affaire illustre tragiquement les conséquences d’une relation mal engagée et d’un manque de discernement. Un récit qui rappelle que l’amour, même lorsqu’il est accompagné de passions, doit être guidé par la responsabilité et la raison.