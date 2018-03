Un compatriote en route vers le couloir de la mort aux Usa

El Hadji Seydou Diagne, un compatriote établi aux Etats-Unis d’Amérique pourrait faire face à la peine de mort ou passer le reste de sa vie en prison, au pays de l’Oncle Sam.



Ce dernier a été, selon Les Echos dans sa parution de ce mardi, accusé de meurtre au premier degré pour le décès, le 5 avril 2016 de sa femme, Aminata Dramé, âgée de 40 ans et de sa fille de 2 ans, Fatim Diop. Il est aussi accusé d’avoir publié des photos de leurs cadavres, sur sa page Facebook.



Son procès a débuté hier lundi. Et, le présumé meurtrier a plaidé non coupable de deux chefs d’accusations de meurtre au premier degré. Ce qui a surpris la famille des victimes et leurs avocats, puisque notre compatriote avait, selon nos confrères, accepté de plaider coupable, non seulement pour meurtre au premier degré, mais aussi d’homicide involontaire.



Actusen.com