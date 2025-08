Un ancien Premier ministre du Mali inculpé après un message de soutien à des prisonniers

Moussa Mara, qui fut Premier ministre du Mali pendant huit mois en 2014-2015, a été inculpé vendredi pour "atteinte à la crédibilité de l'Etat" après une publication sur les réseaux sociaux concernant son soutien à des prisonniers politiques, a indiqué le parquet.



M. Mara avait été précédemment convoqué pour un interrogatoire suite à une publication du 4 juillet sur X, dans laquelle il évoquait sa visite aux prisonniers et leur promettait la justice.



"Solidarité indéfectible avec les détenus d'opinion", avait-il écrit, disant les visiter "régulièrement pour leur signifier (sa) solidarité". "Aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidemment par apparaitre!"



M. Mara a été inculpé vendredi par un juge spécialisé dans la cybercriminalité pour "atteinte à la crédibilité de l'Etat et opposition à l'autorité légitime", a déclaré le bureau du procureur de Bamako à l'AFP.



Il a été maintenu en détention, son procès étant prévu le 29 septembre.



Ses avocats ont condamné la procédure dans un communiqué.



Le Mali est dirigé par une junte depuis deux coups d'Etat en 2020 et 2021. Les militaires ont pris des mesures répressives contre la presse et les voix critiques. Elle a également dissous les partis politiques et des organisations à caractère politique.