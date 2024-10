"Ubi Tay, Jang Tay est un objectif, il faut se donner les moyens de l'atteindre..." (Abdoulaye Diouf Sarr)

Dans le cadre d'une activité de sensibilisation d'Octobre Rose, l'ancien maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, est revenu sur le concept " Ubi Tay, Jang Tay" qui, d'après lui, est un objectif à atteindre. "Je pense que quand on fixe un objectif, on se donne les moyens de l'atteindre. Parmi les moyens pour l'atteindre, il y a l'anticipation qui consiste à investir dans tout ce qui est effort pour préparer la rentrée. Maintenant, la nature a bien sûr ses surprises. La pluviométrie cette année fait qu'il ya beaucoup d'écoles qui sont inondées, il s'agit bien entendu de circonstances qui n'étaient pas prévues, même si c'était prévisible. Cela peut présenter d'une certaine manière des difficultés. Il suffit juste pour les autorités compétentes, notamment les collectivités territoriales et l’État de prendre toutes les dispositions pour remettre très rapidement en situation utilisable ces écoles", fait savoir l'ancien ministre de la Santé.

Pour lui, "il ne faut pas être démagogue jusqu'à bien sûr penser que les choses doivent être à un niveau de l'idéal. La perfection n'existe pas, il y a de temps en temps des dysfonctionnements, il faut les aborder de manière responsable. Mais Ubi Tay, Jang Tay est un objectif, il faut se donner les moyens d'atteindre cet objectif ", laisse entendre Abdoulaye Diouf Sarr, interpellé sur la rentrée scolaire, en marge d'une cérémonie de sensibilisation sur les cancers dans le cadre d'Octobre Rose.