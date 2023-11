UEMOA : Dakar, capitale de la 9ᵉ édition du Salon des Banques et PME Ouest-Africaine

En effet, le Salon des Banques et PME de l’UEMOA est le premier rendez-vous annuel du genre dédié aux PME et Banques de l’UEMOA, ainsi qu’à leurs partenaires et l’écosystème de la finance régionale. Le SBPME est un lieu d’échanges, de réflexion et de rencontres. Il offre ainsi l’occasion aux Banques, PME-PMI d’engager de profondes réflexions afin de trouver des solutions au problème de financement et booster la croissance des pays de zones UEMOA. Il encourage ainsi la communauté à produire et à consommer localement, mais aussi de dynamiser les échanges commerciaux de l’Union Économique Monétaire Ouest Africaine.