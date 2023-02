Tunisie : L’AESAT dénonce l’agression de quatre étudiantes d’origine ivoirienne et gabonaise…

Les scènes de violence se poursuivent en Tunisie où l’association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie a officiellement déploré et annoncé des cas d’agression perpétrés sur des étudiantes.

D’après le communiqué de l’AESAT, en dépit de l’accalmie qui a été notée depuis quelques heures, les immigrés subsahariens continuent d’être traqués dans la rue. « Malgré le calme observé ce dimanche 26 février, il y a eu l’agression, à la sortie de leur foyer universitaire à Ibn Khaldoum, de quatre étudiantes ivoiriennes boursières de coopération tunisio-ivoirienne inscrites à l’université d’El Manar et celle d’une étudiante Gabonaise de l’université centrale devant son domicile au Jardin d’El Menzah 1, le samedi 25 février. La situation nous oblige donc à appeler nos étudiants et stagiaires à la prudence et à ne pas sortir cette semaine encore. »

Prenant acte, suite aux assurances données par les autorités locales, l’AESAT invite les uns et les autres à la prudence. « Nous avons pris note des diverses interventions des autorités pour nous rassurer et nous espérons que la situation sera assez stable pour permettre la reprise des cours à partir du 6 mars 2023. Nous appelons également tous les étudiants et stagiaires victimes d’abus et d’agressions ou ayant des difficultés administratives pour déposer leur carte de séjour, à nous contacter… »