Tunisie: 12 migrants tunisiens morts noyés dans un naufrage au large de Djerba (justice)

Douze candidats à l'émigration tunisiens, dont des bébés et des femmes, sont morts noyés dans le naufrage de leur embarcation devant les côtes de l'île touristique de Djerba, dans le sud-est de la Tunisie, a indiqué lundi à l'AFP une source judiciaire.



Vingt-neuf autres ont été sauvés dans cet accident aux causes inconnues qui s'est produit à l'aube. Les 12 victimes, "originaires de plusieurs régions de la Tunisie", sont "cinq hommes, quatre femmes et trois bébés", a précisé le porte-parole du tribunal de Médenine, Fethi Baccouche, qui n'a pas donné le nombre initial de passagers ni d'informations sur d'éventuels disparus.