MBACKÉ- La coalition « Diomaye – Président » n’est parvenue , ni par consensus, ni par vote, à élire son coordonnateur départemental…Des tensions ont été signalées

La coalition départementale « Diomaye – Président » n’est pas parvenue à désigner un coordinateur, ni par consensus, ni par vote. La réunion convoquée à cet effet ne s’est pas achevée comme prévu, faute d’accord entre les leaders locaux.
Selon nos sources, les négociations ont été difficiles et la rencontre s’est terminée dans une grande confusion.
Abdoulaye Ndiaye, membre du mouvement APEM (À l’Appel de Mbacké) et candidat au poste de coordinateur, affirme que la séance a été sabotée par Lamine Séga Sy, soutien de son principal adversaire, le docteur Abdoulaye Niane, président du mouvement « Téranga Sénégal ».
Selon le jeune politique, l’attitude du leader du mouvement « Sénégal en Marche » visait à éviter une défaite de l’ancien candidat à l’ancien tête de liste de la coalition « Dekkal Téranga » lors des dernières élections législatives . « Nous étions 27 leaders, et 20 étaient favorables à ma candidature. Séga Sy a tout saboté, rendant le vote impossible », a-t-il dénoncé.
Des accusations que Lamine Séga Sy rejette fermement. « Même s’il y avait eu un vote, Abdoulaye Ndiaye serait arrivé très loin derrière Abdoulaye Niane », a-t-il contre-attaqué. Avant d’ajouter : « Comment organiser un vote sans collège électoral établi, ni superviseur neutre désigné par le niveau central ? Ce qu’il ignore, c’est que nous travaillons sur la base du consensus. Ces déclarations précipitées ne reflètent pas l’esprit de rigueur qui anime la coalition Diomaye – Président. »
Joint au téléphone par DakarActu-Touba, Abdoulaye Niane a appelé au calme et à l’union des forces pour atteindre les objectifs fixés.
Selon nos sources, les négociations ont été difficiles et la rencontre s’est terminée dans une grande confusion.
Abdoulaye Ndiaye, membre du mouvement APEM (À l’Appel de Mbacké) et candidat au poste de coordinateur, affirme que la séance a été sabotée par Lamine Séga Sy, soutien de son principal adversaire, le docteur Abdoulaye Niane, président du mouvement « Téranga Sénégal ».
Selon le jeune politique, l’attitude du leader du mouvement « Sénégal en Marche » visait à éviter une défaite de l’ancien candidat à l’ancien tête de liste de la coalition « Dekkal Téranga » lors des dernières élections législatives . « Nous étions 27 leaders, et 20 étaient favorables à ma candidature. Séga Sy a tout saboté, rendant le vote impossible », a-t-il dénoncé.
Des accusations que Lamine Séga Sy rejette fermement. « Même s’il y avait eu un vote, Abdoulaye Ndiaye serait arrivé très loin derrière Abdoulaye Niane », a-t-il contre-attaqué. Avant d’ajouter : « Comment organiser un vote sans collège électoral établi, ni superviseur neutre désigné par le niveau central ? Ce qu’il ignore, c’est que nous travaillons sur la base du consensus. Ces déclarations précipitées ne reflètent pas l’esprit de rigueur qui anime la coalition Diomaye – Président. »
Joint au téléphone par DakarActu-Touba, Abdoulaye Niane a appelé au calme et à l’union des forces pour atteindre les objectifs fixés.
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