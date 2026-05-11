Vol de bétail à Touba Sam Fall : la gendarmerie de Dahra Djoloff arrête deux individus avec 24 moutons

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff ont procédé à l’arrestation de deux présumés voleurs de bétail en possession de 24 moutons volés dans la commune de Déali, dans le département de Linguère.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 à Touba Sam Fall, une localité de la collectivité territoriale de Déali. Selon des sources sécuritaires, les malfaiteurs étaient au nombre de trois. Deux d’entre eux ont été interpellés grâce à l’intervention des hommes de la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff dirigée par le commandant Sène.



Les suspects, identifiés sous les initiales M. Ka, âgé de 23 ans, et M. Sow, 18 ans, sont actuellement placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Leur présumé complice, âgé d’une trentaine d’années, est activement recherché.



Les mêmes sources indiquent que les 24 moutons retrouvés ont été restitués à leurs propriétaires.



À l’approche de la Tabaski, période marquée par une recrudescence des vols de bétail, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff ont renforcé leur dispositif sécuritaire. Des patrouilles sont menées de jour comme de nuit dans les différentes communes relevant de leur circonscription afin d’assurer la sécurité des populations et de protéger leur cheptel.



Selon plusieurs témoignages, le commandant Sène et ses hommes multiplient les descentes sur le terrain, au grand soulagement des habitants qui saluent leur vigilance en cette période sensible précédant la Tabaski.

