Tribunal de Tambacounda : Barth, Bocoum et Pape Djibril Faye attendent l'audition de Bougane par le procureur.

Arrêté depuis le samedi 19 octobre 2024 aux environs de 13 h 40 par la gendarmerie à l'entrée de Bakel, Bougane Gueye Dany a été déféré hier à Tambacounda. Ce lundi matin, le leader de "Gueum sa Bopp et membre de la coalition "Sam Sa Kaddu va être entendu par le procureur du Tribunal de grande instance de Tambacounda. Ainsi, le maire de Dakar, par ailleurs tête de liste de la coalition Sam sa Kaddu, Barthélémy Dias a rejoint ses camarades Thierno Bocoum et Pape Djibril Fall à Tamba. Sur cette image postée par Thierno Bocoum, ils sont assis tranquillement dans les locaux du Tribunal, attendant l'audition de leur camarade Bougane Gueye, interpellé pour le délit de " refus d'obtempérer et rébellion.