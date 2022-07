Tribunal de Dakar : Quatre jeunes filles alpaguées à la Médina pour détention et usage de chanvre indien.

Invitées par une de leurs copines autour d’un bol de « Mbakhal » convivial, Fatou F. D et Cie ont été interpellées selon le procès-verbal en possession de 22 joints de chanvre indien.



Devant le juge, les 04 jeunes adolescentes ont tenté de se tirer d'affaire. Attraites à la barre, Fatou F. D, Ndiabou Ndiaye et B. Diallo ont catégoriquement nié les faits qui leur sont reprochés à l’exception de Marie Ndao qui a reconnu avoir fumé seule du chanvre indien.



« Nous étions invitées par une certaine Fatoumata et lorsque nous sommes arrivées chez elle pour le « Mbakhal », cette dernière a sorti dans son sac un sachet contenant du chanvre indien et par la suite elle s’est mise à faire des joints pour fumer. À mon tour, j’ai par la suite pris un joint que j’ai fumé », a déclaré Marie.



Dans son réquisitoire ,le maître des poursuites a invité la cour à une application de la loi à l’encontre des prévenues.



Dans son verdict, le juge a déclaré Marie Ndao coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à 07 jours de prison ferme à titre d’avertissement et a relaxé les trois autres prévenues au bénéfice du doute...