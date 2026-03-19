Recours au Tribunal arbitral du sport : le Sénégal conteste la décision de la Confédération africaine de football sur la finale


Recours au Tribunal arbitral du sport : le Sénégal conteste la décision de la Confédération africaine de football sur la finale
La Fédération sénégalaise de football a officiellement décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport pour contester la décision rendue par la Confédération africaine de football concernant l’issue de la finale de la CAN 2025.

Face à la presse, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a dénoncé une décision qu’il juge injuste et contraire aux règles sportives.

« Le Sénégal ne peut pas perdre cette finale sur le tapis vert. C’est une décision que nous considérons comme illégale et nous allons user de tous les recours possibles pour faire valoir nos droits », a-t-il déclaré.

Au-delà de la décision finale, la Fédération sénégalaise de football pointe également du doigt les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette rencontre décisive. Selon ses responsables, l’équipe nationale a été confrontée à plusieurs difficultés, notamment une organisation jugée défaillante, des conditions logistiques compliquées et un environnement peu favorable, qui auraient impacté le bon déroulement de la finale.

Les dirigeants sénégalais estiment que ces manquements constituent des éléments importants qui n’ont pas été suffisamment pris en compte par la Confédération africaine de football dans sa décision. Dans sa communication, la FSF a également affirmé maintenir sa position : le Sénégal est, selon elle, le véritable vainqueur de la CAN 2025. Une position ferme qui renforce la détermination des autorités sportives nationales.

Pour défendre ce dossier, des avocats ont été mobilisés afin de saisir le Tribunal arbitral du sport, seule instance habilitée à trancher définitivement ce type de litige au niveau international.
Ce recours marque une nouvelle étape dans le bras de fer entre Dakar et la Confédération africaine de football, sur fond de polémique et de vive réaction des supporters sénégalais, qui continuent de dénoncer une décision incompréhensible.
 
Idy SOW 
Autres articles
Jeudi 19 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CAN 2025 / Le Sénégal sort l’artillerie juridique: Un pool d’avocats africains en ordre de bataille devant le TAS

CAN 2025 / Le Sénégal sort l’artillerie juridique: Un pool d’avocats africains en ordre de bataille devant le TAS - 19/03/2026

Football : Lionel Messi atteint la barre des 900 buts en carrière avec Inter Miami en seulement 1142 matches

Football : Lionel Messi atteint la barre des 900 buts en carrière avec Inter Miami en seulement 1142 matches - 19/03/2026

CAN 2025 : La FRMF salue la décision de la CAF

CAN 2025 : La FRMF salue la décision de la CAF - 19/03/2026

CAN-2025: aucun pays d'Afrique traité

CAN-2025: aucun pays d'Afrique traité "de manière préférentielle", affirme le président de la CAF - 18/03/2026

​Une décision juridiquement indéfendable : pourquoi le Tribunal Arbitral du Sport annulera le forfait infligé au Sénégal (Par Ousmane Kane)

​Une décision juridiquement indéfendable : pourquoi le Tribunal Arbitral du Sport annulera le forfait infligé au Sénégal (Par Ousmane Kane) - 18/03/2026

Entretien avec le Patron de Lutte Tv : Lac Rose vs Talfa annoncé en exclusivité au Canada

Entretien avec le Patron de Lutte Tv : Lac Rose vs Talfa annoncé en exclusivité au Canada - 18/03/2026

Sanctions de la CAF contre le Sénégal : Gana Guèye sort du silence

Sanctions de la CAF contre le Sénégal : Gana Guèye sort du silence - 18/03/2026

CAN 2025 : Augustin Senghor fustige une décision « trop mal pour le football africain »

CAN 2025 : Augustin Senghor fustige une décision « trop mal pour le football africain » - 18/03/2026

CAN 2025 : le Sénégal va saisir le TAS après l’attribution du titre au Maroc (Abdoulaye seydou Sow, SG de la FSF)

CAN 2025 : le Sénégal va saisir le TAS après l’attribution du titre au Maroc (Abdoulaye seydou Sow, SG de la FSF) - 18/03/2026

CAN 2025 : « Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que la CAF aille aussi loin dans le grand guignolesque », s’indigne Claude Le Roy

CAN 2025 : « Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que la CAF aille aussi loin dans le grand guignolesque », s’indigne Claude Le Roy - 18/03/2026

Décision surprenante de la CAF contre le Sénégal : La FSF conteste le forfait et saisit le TAS

Décision surprenante de la CAF contre le Sénégal : La FSF conteste le forfait et saisit le TAS - 18/03/2026

Forfait du Sénégal en finale de la CAN : les Lions réagissent avec colère et incompréhension

Forfait du Sénégal en finale de la CAN : les Lions réagissent avec colère et incompréhension - 17/03/2026

Basket-Qualifications Mondial 2026 : le Sénégal lourdement battu par l’Italie (35-85)

Basket-Qualifications Mondial 2026 : le Sénégal lourdement battu par l’Italie (35-85) - 17/03/2026

« Pendant qu’ils s’insultaient…la CAF sanctionnait » : chronique d’un fiasco au sommet du football sénégalais

« Pendant qu’ils s’insultaient…la CAF sanctionnait » : chronique d’un fiasco au sommet du football sénégalais - 17/03/2026

18e journée du Championnat du Sénégal - Casa Sport battu par l’AJEL (0-1) : Le coach Balla Djiba appelle à « digérer rapidement » la défaite

18e journée du Championnat du Sénégal - Casa Sport battu par l’AJEL (0-1) : Le coach Balla Djiba appelle à « digérer rapidement » la défaite - 17/03/2026

Guerre interne à la FSF : autopsie d’une réunion explosive

Guerre interne à la FSF : autopsie d’une réunion explosive - 17/03/2026

Détention des 18 supporters sénégalais au Maroc : Le procès renvoyé au 30 mars prochain

Détention des 18 supporters sénégalais au Maroc : Le procès renvoyé au 30 mars prochain - 16/03/2026

Basket-Qualification Mondial féminin 2026 : le Sénégal s’incline face à Porto Rico (55-47)

Basket-Qualification Mondial féminin 2026 : le Sénégal s’incline face à Porto Rico (55-47) - 16/03/2026

Littérature : Paul Sédar Ndiaye raconte le destin brisé d’une jeunesse en quête d’espoir dans

Littérature : Paul Sédar Ndiaye raconte le destin brisé d’une jeunesse en quête d’espoir dans "les larmes de Mossane" - 15/03/2026

Qualifications Mondial 2026 : le Sénégal se relance face à la Nouvelle-Zélande (61-45)

Qualifications Mondial 2026 : le Sénégal se relance face à la Nouvelle-Zélande (61-45) - 14/03/2026

Basket- Qualifications Mondial 2026 : le Sénégal battu par l’Espagne (84-51)

Basket- Qualifications Mondial 2026 : le Sénégal battu par l’Espagne (84-51) - 13/03/2026

Billetterie sous tension : à la FSF, une réunion explosive pour éviter la crise avant Sénégal–Gambie.. les secrets du dossier billetterie révélés

Billetterie sous tension : à la FSF, une réunion explosive pour éviter la crise avant Sénégal–Gambie.. les secrets du dossier billetterie révélés - 13/03/2026

Conflit au Moyen-Orient : L’Iran renonce à sa participation au Mondial 2026 co-organisé par les États-Unis

Conflit au Moyen-Orient : L’Iran renonce à sa participation au Mondial 2026 co-organisé par les États-Unis - 12/03/2026

QUALIFICATIONS MONDIAL 2026 : Les Lionnes s’inclinent face à l’armada américaine (46-110) à San Juan

QUALIFICATIONS MONDIAL 2026 : Les Lionnes s’inclinent face à l’armada américaine (46-110) à San Juan - 12/03/2026

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE FÉMININE 2026 : LE SÉNÉGAL AFFRONTE LES USA

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE FÉMININE 2026 : LE SÉNÉGAL AFFRONTE LES USA - 11/03/2026

MMA : champion des lourds à l’Hexagone, Adama Diop « Blindé » vise désormais l’UFC…« Je me considère déjà comme un futur combattant de l’UFC »

MMA : champion des lourds à l’Hexagone, Adama Diop « Blindé » vise désormais l’UFC…« Je me considère déjà comme un futur combattant de l’UFC » - 10/03/2026

Ligue des champions : une soirée de chocs pour lancer les huitièmes de finale ce mardi

Ligue des champions : une soirée de chocs pour lancer les huitièmes de finale ce mardi - 10/03/2026

Sénégal Féminin de Basket vise Berlin : Cheikh Sarr mise sur ses cadres pour un Dakar-Berlin sans détour

Sénégal Féminin de Basket vise Berlin : Cheikh Sarr mise sur ses cadres pour un Dakar-Berlin sans détour - 10/03/2026

Mercato - El Hadji Malick Diouf dans le viseur des Blues : Chelsea lorgne sur le latéral sénégalais

Mercato - El Hadji Malick Diouf dans le viseur des Blues : Chelsea lorgne sur le latéral sénégalais - 10/03/2026

Premier League/ Ismaela Sarr manque de réaliser un triplé à cause d’un hors-jeu du…nez face Tottenham

Premier League/ Ismaela Sarr manque de réaliser un triplé à cause d’un hors-jeu du…nez face Tottenham - 07/03/2026

RSS Syndication