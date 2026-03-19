Recours au Tribunal arbitral du sport : le Sénégal conteste la décision de la Confédération africaine de football sur la finale



Face à la presse, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a dénoncé une décision qu’il juge injuste et contraire aux règles sportives.



« Le Sénégal ne peut pas perdre cette finale sur le tapis vert. C’est une décision que nous considérons comme illégale et nous allons user de tous les recours possibles pour faire valoir nos droits », a-t-il déclaré.



Au-delà de la décision finale, la Fédération sénégalaise de football pointe également du doigt les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette rencontre décisive. Selon ses responsables, l’équipe nationale a été confrontée à plusieurs difficultés, notamment une organisation jugée défaillante, des conditions logistiques compliquées et un environnement peu favorable, qui auraient impacté le bon déroulement de la finale.

Les dirigeants sénégalais estiment que ces manquements constituent des éléments importants qui n’ont pas été suffisamment pris en compte par la Confédération africaine de football dans sa décision. Dans sa communication, la FSF a également affirmé maintenir sa position : le Sénégal est, selon elle, le véritable vainqueur de la CAN 2025. Une position ferme qui renforce la détermination des autorités sportives nationales.

Pour défendre ce dossier, des avocats ont été mobilisés afin de saisir le Tribunal arbitral du sport, seule instance habilitée à trancher définitivement ce type de litige au niveau international.

Ce recours marque une nouvelle étape dans le bras de fer entre Dakar et la Confédération africaine de football, sur fond de polémique et de vive réaction des supporters sénégalais, qui continuent de dénoncer une décision incompréhensible. Idy SOW Pour défendre ce dossier, des avocats ont été mobilisés afin de saisir le Tribunal arbitral du sport, seule instance habilitée à trancher définitivement ce type de litige au niveau international.Ce recours marque une nouvelle étape dans le bras de fer entre Dakar et la Confédération africaine de football, sur fond de polémique et de vive réaction des supporters sénégalais, qui continuent de dénoncer une décision incompréhensible. Les dirigeants sénégalais estiment que ces manquements constituent des éléments importants qui n’ont pas été suffisamment pris en compte par la Confédération africaine de football dans sa décision. Dans sa communication, la FSF a également affirmé maintenir sa position : le Sénégal est, selon elle, le véritable vainqueur de la CAN 2025. Une position ferme qui renforce la détermination des autorités sportives nationales. Au-delà de la décision finale, la Fédération sénégalaise de football pointe également du doigt les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette rencontre décisive. Selon ses responsables, l’équipe nationale a été confrontée à plusieurs difficultés, notamment une organisation jugée défaillante, des conditions logistiques compliquées et un environnement peu favorable, qui auraient impacté le bon déroulement de la finale.

La Fédération sénégalaise de football a officiellement décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport pour contester la décision rendue par la Confédération africaine de football concernant l’issue de la finale de la CAN 2025.