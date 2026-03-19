George Weah prend la défense du Sénégal : « Le football doit se décider sur le terrain »


George Weah prend la défense du Sénégal : « Le football doit se décider sur le terrain »

L’ancienne star du football mondial et Ballon d’Or 1995, George Weah, a publié ce mercredi 18 mars 2026 une déclaration officielle dans laquelle il condamne fermement la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) de retirer au Sénégal le titre de champion d’Afrique 2025 pour l’attribuer au Maroc, à la suite de la finale controversée de la CAN. Dans ce texte au ton juridique et moral affirmé, l’ancienne gloire du football africain et international estime que cette décision viole un principe fondamental du jeu. Celle de l’autorité souveraine de l’arbitre sur le terrain. S’appuyant explicitement sur la Loi 5 des Lois du Jeu de la FIFA qui dispose que « les décisions de l’arbitre sur les faits de jeu sont définitives », George Weah souligne que le match avait été mené à son terme, prolongation comprise, après que l’arbitre eut décidé de laisser le jeu se poursuivre malgré le retrait momentané des joueurs sénégalais. Dès lors, selon lui, aucune instance administrative ne saurait légitimement revenir sur un résultat sportif acquis dans le respect de cette autorité.

 

L’ancien président du Liberia pointe par ailleurs un détail d’importance : dans son rapport d’après-match, l’arbitre lui-même aurait qualifié l’incident d’arrêt de jeu, et non de forfait, recommandant des sanctions disciplinaires ciblées. Cette nuance, selon Weah, prive la décision du comité de la CAF de toute base réglementaire solide.

 

L’icône africaine du football tire la sonnette d’alarme sur les dérives que pourrait entraîner un tel précédent. « Où cela s’arrêtera-t-il ? », interroge-t-il, redoutant un glissement vers un système où des officiels en salle de réunion prendraient le pas sur les arbitres de terrain pour invalider rétrospectivement des penalties, des décisions de hors-jeu ou des cartons rouges. Une perspective qu’il juge incompatible avec l’intégrité du sport.

 

George Weah appelle en conséquence le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et les autres autorités compétentes à intervenir d’urgence pour que cette décision soit annulée. Il conclut sa déclaration en dénonçant une campagne de désinformation à son encontre sur les réseaux sociaux, des publications lui attribuant faussement un soutien à la position de la CAF. « Ces affirmations sont catégoriquement fausses », affirme-t-il, invitant ceux qui diffusent ces contenus à y mettre immédiatement fin.

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Jeudi 19 Mars 2026
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