CAN 2025 / Le Sénégal sort l’artillerie juridique: Un pool d’avocats africains en ordre de bataille devant le TAS

Face à la presse ce jeudi, Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a fermement rejeté la décision du jury de la Confédération africaine de football (CAF) qui a accordé la victoire sur tapis vert au Maroc, remettant ainsi en cause le sacre du Sénégal lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.



Pour le président de la FSF, les faits sont pourtant sans ambiguïté. En réalité, le Sénégal a bel et bien remporté la finale sur le terrain, au terme des prolongations, sur le score d’un but à zéro, après qu’un penalty adverse avait été manqué en cours de partie. À l’issue de la rencontre, les Lions avaient dûment reçu leurs médailles, leur trophée et leur prize money. « Pour nous, c’est une affaire classée », a-t-il tranché.



Ce qui interpelle davantage Abdoulaye Fall, c’est l’absence totale de réserves formulées par la partie adverse au moment des faits. Or, a-t-il rappelé, toute contestation relative au déroulement d’un match se doit, réglementairement, d’être consignée sous forme de réserves. Cette omission, selon lui, fragilise juridiquement la démarche marocaine depuis l’origine. Il a par ailleurs indiqué que la Fédération sénégalaise avait, dans un premier temps, choisi de ne pas faire appel de la première décision rendue qu’elle avait pourtant jugée recevable, estimant que l’instance avait tranché et qu’il convenait d’en prendre acte. C’est précisément l’appel introduit par le camp adverse qui a conduit à la décision contestée de ce jeudi.



Malgré ce revers institutionnel, Abdoulaye Fall s’est voulu combatif et confiant sur le fond. « Sur le plan du droit, le Sénégal ne peut pas perdre ce match sur tapis vert et on ne peut pas retirer ce titre au Sénégal », a-t-il affirmé avec conviction. Pour mener cette bataille juridique, le président de la FSF a annoncé la constitution d’un pool d’avocats sénégalais et africains qui sera commis pour défendre les intérêts de la fédération devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), l’instance internationale compétente en dernier ressort pour trancher ce type de litige.



La liste devra être incessamment publiée, informe le président Abdoulaye Fall.