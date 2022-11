Tribunal d'Instance : un couple concocte un deal et dérobe six fois à Auchan Mermoz des produits cosmétiques.

M. C., caissier à Auchan et F. Traoré, femme de ménage ont comparu ce mercredi 23 novembre 2022 devant le Tribunal d'Instance de Dakar. Ils sont poursuivis pour vol et complicité de ce chef. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 28 novembre prochain.