Tribunal - Prestation de serment de nouveaux juges : La Cour d'Appel officialise 35 entrées dans la magistrature Sénégalaise

C’est en présence du Procureur Général Près la Cour d’Appel de Dakar, Mbacké Fall, et du 1er Président de la Cour d’Appel de Dakar Abdoulaye Ba, que la cérémonie de prestation de serment des juges suppléants dans le ressort de la même Cour a eu lieu ce lundi au Tribunal de Dakar.



En effet, il ne s’agit pas d’une simple formalité, mais d’un engagement ferme et indéfectible envers ces 35 nouveaux magistrats qui vont intégrer la profession pour la justice elle-même, la république et le peuple sénégalais. En prêtant serment, ils prendront l’engagement de garder le secret des délibérations, d’observer une réserve stricte dans leurs positions publiques comme l’a indiqué le procureur général près la cour d’appel de Dakar, Mbacké Fall, mais aussi, il s’agira pour eux, de faire preuve d’honneur et d’une dignité irréprochable dans l’exercice de leurs fonctions. « La loyauté, l’impartialité et la réserve ne sont pas de simples mots, mais des piliers sur lesquels repose la confiance du peuple en notre justice. Il faut garder à l’esprit que vous êtes astreints à ces obligations. L’indépendance est au cœur de l’exercice des fonctions de magistrat », a rappelé le 1er President de la Cour d’Appel de Dakar, Abdoulaye Ba.



Comme le signifie le manuel de déontologie de la magistrature, « c’est de l’obligation du magistrat, de se conformer dans le cadre de son office à la seule autorité de l’État et de s’affranchir de toute influence de quelque nature que ce soit. Aussi, c’est la loyauté qui est la fidélité des magistrats aux engagements statutaires et professionnels notamment aux principes fondamentaux de la justice et au serment prêté », a rappelé également le 1er Président de la Cour d’Appel qui présidait la cérémonie devant les parents et amis des nouveaux juges qui doivent désormais « agir sans favoritisme ni pression extérieure. » Leur loyauté s’étend à la constitution, aux lois de la république et au peuple au nom de qui la justice est rendue. Il y’a aussi l’impartialité qui est l’essence même de la fonction de magistrat et qui impose de prendre des décisions sans préjugés, sans influence et en plaçant les faits et le droit au centre des jugements.



« Dans ce contexte actuel où la justice est interpellée et parfois même remise en cause, votre impartialité et votre promptitude à dire le droit, doivent poser les actes nécessaires selon les attitudes qui vous permettront de regagner et de maintenir la confiance des sénégalais en leur justice », précise Abdoulaye Bâ se confiant aux nouveaux juges suppléants : « vous devez vous engager à respecter votre serment avec leur stricte réserve dans vos paroles et vos actes. C’est ainsi que vous préservez l’image de la justice. La réserve exige de vous une conduite exemplaire car, vous êtes des modèles aux yeux de la société. »



En passant par un concours extrêmement sélectif, (seuls 35 candidats ont été retenus parmi plus de 1 200 postulants), ces nouveaux juges qui ont prêté serment ce matin au tribunal de Dakar ont fait de beaux jours au Centre de Formation Judiciaire (CFJ), une institution phare du système judiciaire Sénégalais. Le 1er président de la Cour d’Appel de Dakar salue leur parcours qui démontre leur mérite mais également les sacrifices et efforts des parents et proches.