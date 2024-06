Travaux de sondage : Le collectif des villages impactés par les ICS demande à la société de respecter ses engagements en payant la totalité des 760 000 000 FCFA...

Dans un communiqué transmis à Dakaractu Thiès, le collectif des impactés par les ICS informe que ladite société "a effectué des travaux de sondage qui ont affecté une vingtaine de villages. Cependant, ce sont sept (7) villages : Ngakham2, Ngomène, Gade, Ndiané, Ndiakhaté, Ndomor, Dayamber qui sont concernés par le paiement de la deuxième phase des sondages, car aucune évaluation n’est encore réalisée dans les villages restants malgré les nombreux dégâts."

Ledit collectif de revenir en long et en large sur les négociations. "Le 20 octobre 2023, une réunion a été convoquée par le sous-préfet (M. Abdoulaye Kharma) à Méouane en présence de la commission départementale chargée de l’évaluation des impacts, une délégation des ICS et une délégation des paysans. Le barème d’indemnisation des travaux de sondage suivant a été confirmé et validé par les deux parties sous la supervision du sous-préfet et de la commission départementale : • Trou de sondage : 100 000 F CFA

•650 FCFA par mètre carré (soit 6 500 000 F CFA par hectare) pour les mouvements

de terrain (les sillons profonds creusés par les engins et véhicules lourds).

• Paiement des dégâts aux cultures et espèces arboricoles et forestières

La commission départementale chargée des évaluations a ensuite donné les conclusions suivantes après évaluation : 103.7 hectares endommagés, 170 trous de sondage, 38 203 espèces arboricoles et forestières détruites, 1251 mètres linéaires de haies vives détruites pour un coût

total de 760 405 859 F CFA et 645 impactés (donc 1 178 823 F CFA en moyenne par impacté). Après plusieurs mois de retard sur les délais de paiement, les ICS ont fait une volte-face pour

enlever les mouvements de terrain (les sillons profonds creusés par les engins et véhicules lourds) des évaluations. Par la suite, ils ont décidé de les minimiser en proposant 50 000 Fcfa par hectare (soit 5000 FCFA pour 1000 mètres carrés à réhabiliter). Ils ont également décidé de ne plus payer 650 FCFA par mètre carré (soit 6 500 000 F CFA par hectare), mais plutôt 105 FCFA par mètre carré (soit 1 05 0 000 FCFA par hectare). Ce qui représente d’après les calculs effectués par les ICS 235 970 699 FCFA donc une différence de 524 435 160 F CFA (760 405 859 F CFA- 235 970 699 FCFA). Cette somme ne représente que 31% de la somme établie par la commission départementale chargée des évaluations. Ainsi les 645 impactés qui devaient recevoir en moyenne 1 178 823 F CFA se retrouvent avec

seulement 365 846 F CFA. N’étant pas d’accord sur la décision des ICS, les impactés ont fait un premier blocus le 15 Mai 2024. C’est par la suite que le gouverneur de la région de Thiès a convoqué les deux parties et la commission départementale qui avait fait les évaluations. Le gouverneur a dit clairement que la somme de 235 970 699 FCFA proposée par les ICS est dérisoire et insignifiante. De même, il a souligné que les ICS n’ont pas respecté leur engagement après avoir écouté les différentes parties et a même indiqué que c’est la deuxième fois car ils sont à leur deuxième essai après celui du village de Ndary. Il a ensuite levé la séance en demandant au préalable aux paysans de lui accorder un délai pour qu’il puisse discuter avec les ICS avant de leur revenir.



Par la suite le gouverneur a convoqué une deuxième réunion en proposant aux ICS de payer la somme de 344 000 000 F CFA (533 000 en moyenne par impacté) soit seulement 45% du rapport initial établi par la commission départementale. Les représentants des ICS lors de cette deuxième rencontre n’ont pas accepté la proposition du gouverneur, car disent-ils, les techniciens des ICS ont trouvé 213 000 000 FCFA. Les paysans n’ont même pas pris la parole lors de cette deuxième réunion avec le gouverneur qui a levé la séance suite au fait les ICS n’acceptaient pas sa proposition de 344 000 000 F

CFA".

Poursuivant, les impactés de marteler : "C’est le lendemain, lorsque les impactés sont sortis bloquer la production de phosphate sur le site minier de Tobène que le sous-préfet de Méouane est revenu dire que les ICS ont finalement accepté de payer les 344 000 000 F FCFA proposés par le gouverneur et sans même donneraux paysans l’occasion d’avoir leur mot à dire. Nous rappelons que nous ne demandons que le respect des engagements pris par les ICS sous

la supervision du sous-préfet de Méouane (M. Abdoulaye Kharma) et des membres de la commission départementale en charge de l’évaluation des impacts".

Avant de préciser : "Nous prenons à témoin la commission départementale pour confirmer l’accord initial signé le 20 octobre 2023 à Méouane et qui a abouti aux 760 000 000 FCFA, car c’est elle-même qui en était l’initiatrice dans le but de prévenir d’éventuels conflits entre les parties prenantes. Nous rappelons que les impactés sont pacifiques et n’ont causé aucun dégât ou destruction de matériel et ou véhicules ou autres des ICS. Cependant nous continuerons à réclamer ce qui nous revient de droit jusqu’à ce que les ICS