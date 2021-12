Transport des matières dangereuses par route et voie ferrée : vers l'élaboration d'un texte juridique

La mise en place d’un texte juridique sur le Transport de Marchandises Dangereuses (TMD), ceci est le but du projet 71 -CBRN, relatif « au Transport plus sûr des marchandises dangereuses par route et par voie ferrée dans la région de la Façade Atlantique Africaine ». Il organisait un atelier de clôture du projet dans la région de la Façade Atlantique Africaine.



En effet, l'initiative de l'Union Européenne, de mettre en place des centres d'excellence Chimique, Biologique, Radiologique et Nucléaire (CBRN), auquel le Sénégal est partie prenante, établit des plateformes régionales qui permettent d'agir de manière globale sur tous les aspects liés aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, dus à des catastrophes d'origine naturelle ou accidentelle ou à des actes criminels.