Transport Urbain : la CCIAD et SEN-TER Sa en partenariat pour l'exploitation commune des complémentarités futures entre les projets des deux parties.

La société SEN-TER chargée de patrimoine du projet Train Express Régional vient de nouer un accord de partenariat avec la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Dakar, ce jeudi 2 septembre 2021.



Cet accord de partenariat entre dans le cadre d'une politique d'aménagement urbain initiée par les deux parties. La chambre de commerce de Dakar, institution séculaire qui œuvre depuis 1898 à la promotion des entreprises sénégalaises dans son processus d'accompagnement et d'information et de conseil a la lourde tâche à travers ce nouveau partenariat, de faire la promotion de la gare de Dakar et projet Train Express Régional et à collaborer avec la société pour l'exploitation commune des complémentarités future entre les projets de la gare de Dakar et ceux de la CCIAD.



La société SEN-TER avec sa forte capacité du flux journalier (115 000 personnes) à travers le TER aura un impact économique considérable sur le nouveau projet de nouveau siège de la chambre de commerce, lequel offrira des services de commerces, hôteliers et sanitaires. Ensuite, la société SEN-TER sa, tentera d’apporter son expertise à la fois technique et financière et naturellement rechercher des partenaires financiers aux projets de la chambre de commerce.