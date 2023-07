Transfert : Le crack Arda Güler officiellement présenté par le Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a présenté ce vendredi Arda Güler (18 ans), la nouvelle pépite du Real Madrid, à l'issue de sa visite médicale.

« Mesut Özil m'a dit que le Real Madrid était le club le plus important au monde. Il a dit beaucoup de belles choses et m'a donné des conseils », a confié le jeune footballeur qui n’a pas caché sa volonté de réussir dans ce club mythique au même titre que ses idoles Mesut Özil et Cristiano Ronaldo.

En provenance du Fenerbahce, le footballeur turc qui fait partie des plus grands espoirs du football mondial a été transféré à Madrid pour 20 milions d’euros hors bonus, pour un contrat de 6 ans.