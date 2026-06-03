Changement de tête au ministère des Sports : Entre prudence et espoir chez les journalistes sportifs

La nomination de Djirèye Clotilde Coly à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports a suscité des réactions dans le milieu sportif sénégalais. Si son profil de technocrate est salué par certains observateurs, d'autres estiment qu'elle devra rapidement faire ses preuves face à des défis majeurs qui l'attendent dès sa prise de fonction.



Pour le journaliste sportif, enseignant-chercheur et ancien chargé de communication du ministère des Sports, Mbaye Jacques Diop, la nouvelle ministre dispose de solides atouts pour réussir sa mission.



"Madame Djirèye Clotilde Coly présente un profil de technocrate plus que de politicienne. Experte-comptable inscrite à l'ONECCA, elle cumule près de vingt ans d'expérience en finance, audit et gouvernance. C'est une femme de chiffres, de rigueur et de procédures", souligne-t-il.



Selon lui, son passage à la direction de l'Emploi lui a permis de maîtriser les mécanismes de l'administration sénégalaise, un avantage important pour diriger un département aussi stratégique.



Toutefois, Mbaye Jacques Diop rappelle que la nouvelle ministre hérite immédiatement de dossiers particulièrement sensibles.



"La Coupe du monde débute dans quelques jours. Il y a également la situation contractuelle du sélectionneur Pape Bouna Thiaw à régulariser. Ensuite viendront les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 prévus dans seulement quelques mois", explique-t-il.



À ces échéances s'ajoutent des défis structurels liés aux infrastructures sportives, à la gouvernance des fédérations et au financement du sport de masse.



Pour l'analyste, la réussite de la nouvelle ministre dépendra en grande partie de sa capacité à s'entourer des bonnes compétences.



"Si elle dispose d'un bon cabinet et s'appuie sur les techniciens du département, le CNOSS et les fédérations, elle peut accomplir des choses extraordinaires. Sa première mission sera de rencontrer les acteurs et de pacifier l'espace sportif", estime-t-il.



De son côté, le journaliste sportif Mor Bassine Niang reconnaît avoir été surpris par cette nomination.



"Je m'attendais davantage à voir d'autres profils à ce poste. Mais après m'être renseigné sur son parcours, j'ai découvert une experte-comptable qui a occupé les fonctions de directrice de l'Emploi", confie-t-il.



Pour lui, l'essentiel sera désormais de privilégier le dialogue et l'écoute.



"Elle prend les rênes d'un ministère où évoluent des cadres compétents et expérimentés. Elle devra faire preuve d'ouverture et s'appuyer sur ses collaborateurs afin d'éviter certaines erreurs reprochées à sa prédécesseure", souligne-t-il.



Mor Bassine Niang insiste également sur les nombreuses échéances qui attendent la nouvelle ministre : Coupe du monde 2026, Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, éliminatoires de la CAN ou encore qualifications à la Coupe du monde de basket. Pour lui, "la concertation sera indispensable pour mener à bien ces différents dossiers", affirme-t-il.



Le journaliste estime par ailleurs que le sport doit être davantage considéré comme un outil de rayonnement international du Sénégal.



"Le sport est aujourd'hui un secteur stratégique sur les plans économique et diplomatique. La nouvelle ministre devra renforcer le soft power sportif du Sénégal et réfléchir à la construction d'une véritable industrie du sport", plaide-t-il.



Il appelle également à une meilleure prise en compte du rôle des médias sportifs dans la promotion des disciplines nationales.



"L'Association nationale de la presse sportive joue un rôle important dans le développement du sport sénégalais. Elle mérite d'être davantage associée aux réflexions sur l'avenir du secteur", soutient-il.



Au final, les deux observateurs partagent une même conviction : la réussite de Djirèye Clotilde Coly dépendra de sa capacité à s'entourer de techniciens compétents, à instaurer le dialogue avec les différents acteurs du mouvement sportif et à apporter des réponses concrètes aux nombreux défis qui l'attendent...

