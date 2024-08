Traitement de l'Information sur les VBG dans les médias : les journalistes s'engagent à briser le plafond de verre

En effet, il a été constaté qu'au Sénégal, la représentativité des femmes dans les médias se situait à 22% en 2015, selon le Global Média Monitoring Project ( GMMP) , des chiffres qui ont baissé jusqu'en 13% en 2020. Ce même rapport du GMMP révèle qu' en 2020 les violences basées sur le genre VBG sont gravement sous-déclarées dans les médias en ligne. Mieux, lorsqu'il s'agit de cas de viol ou d'harcelement, souvent les victimes sont depeintes de manière stéréotypée.

Les journalistes participants ont eu une meilleure connaissance du concept genre et des VBG après leurs échanges fructueux avec Saly Badiane, consultante, Formatrice en Genre et Médias et par les contributions de Alice Djiba, Chargée de programmes à Communautés Africaines. Ainsi, ils s'engagent à intégrer l'approche genre dans leur pratique journalistique et à accroître le nombre de reportages sur les VBG et la visibilité des femmes.