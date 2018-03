Traite de personnes, proxénétisme : Deux chinois soldent leurs comptes devant dame justice

Jinling Li et Gruodiang Fun ont étés attraits à la barre du tribunal pour traite de personnes. En effet, les deux parties civiles ont quitté la Chine avec l’aide de Jinling qui a acheté leurs billets d'avion, à charge pour elles de travailler comme serveuses dans son restaurant et rembourser l’argent. Mais à la police, les deux chinoises ont déclaré devoir s’adonner à la prostitution à la demande de Jinling avant d’arrêter. Ce qui n’a pas plu à leur patron qui a confisqué leurs passeports pour les empêcher de quitter le Sénégal alors qu'elles utilisaient leurs passeports pour acheter du crédit et des puces de téléphone. À la barre elles ont changé de version disant qu’elles veulent rentrer parce qu'elles ne s’habituent pas à leur vie nouvelle.

Le ministère public dans son réquisitoire souligne que toutes ces personnes sont revenues à des sentiments meilleurs. Il a ordonné la restitution des passeports et la relaxe au bénéfice du doute

Le délibéré sera vidé le 30 Mars